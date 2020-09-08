В суровом приговоре виноват адвокат: Алексей Герман-младший высказался о деле Ефремова

Адвоката Эльмана Пашаева винят в большом сроке для его подзащитного. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суровый приговор, который днем 8 сентября услышал актер Михаил Ефремов, вызвал бурю эмоций в кинематографическом сообществе. Коллеги не оправдывают артиста за пьяное смертельное ДТП, но уверены, что в суде все могло сложиться иначе.

- Трагедия в том, что Михаил пошел на поводу, на мой взгляд, у непорядочного человека. Конечно, надо было признавать вину, потому что все было очевидно, - заявил газете «Петербургский дневник» режиссер Алексей Герман-младший. - Чудовищный защитник, который ввел потерявшегося человека и его семью в заблуждение ради своей выгоды.

По мнению режиссера, юриста Эльмана Пашаева надо лишить адвокатской лицензии. Выбор защитника – вторая трагическая ошибка после смертельной аварии.

- Надо было каяться, тогда бы приговор был иным, я убежден, - считает Алексей Герман.

Напомним, что за гибель водителя встречной машины Ефремова, бывшего пьяным за рулем, приговорили к восьми годам тюрьмы.