Коронавирус обнаружили в 10 школах Санкт-Петербурга за первую неделю учебного года

В 10 школах Петербурга зафиксированы случаи COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В первую же неделю нового учебного года уже в 10 школах Санкт-Петербурга появились единичные случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщила во вторник, 8 сентября 2020 года, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия.

- Сейчас проводится комплекс мероприятий, среди которого ежедневный осмотр и проверка контактных лиц. Уточняется, что речь идет о десяти классах, ученики которых заболели коронавирусом, - пишет "Мойка78" со ссылкой на Чхинджерию.

Несмотря на случаи заноса инфекции, учебные заведения не будут закрывать на карантин. Дети продолжат учиться в обычном режиме.

Также представитель ведомства отметила, что чаще всего коронавирусом болеют школьники в возрасте от 7 до 14 лет. При этом показатель составляет 73 случая на 100 тысяч детей, что на 23% ниже по сравнению с эпидемиологическими случаями.