Котенка спасли из узкой западни между стеной и холодильником в магазине Санкт-Петербурга

Черного котенка вытащили из западни в магазине Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге спасли маленького котенка, который оказался в западне между стеной и большим промышленным холодильников в одном из магазинов города. Во вторник, 8 сентября 2020 года, волонтеры из организации по спасению животных "Кошкиспас" рассказали о том, как вызволяли из беды пушистого малыша, которого прозвали Магнитик.

- Котенок застрял за гипроком в стене, закрытой промышленным холодильником. Задача казалась невыполнимой, но несчастного черного Магнитика доставать все равно надо, тем более мы точно знаем где он, - рассказали активисты.

Профессионалы с помощью камеры быстро отыскали местоположение котика - он находится не у пола, а прилип на высоте около 35 сантиметров. Более того, голова котика плотно застряла между стеной и обшивкой.

Волонтерам пришлось повозиться около получаса, чтобы как-то сдвинуть животное.

- Малыш вывалился наконец в разлом и тут же попытался удрать, но был пойман и передан персоналу магазина, - заключили рассказал активисты.