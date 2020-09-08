Вооруженного грабителя банка ищут в Санкт-Петербурге

Полиция ищет мужчину, совершившего налет на банк. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские разыскивают мужчину, который днем 8 сентября попытался ограбить отделение банка на Ленинском проспекте. Он ворвался в помещение банка и потребовал деньги, но получив отпор, сбежал.

- В 16.20 в отделение финансово-кредитного учреждения ворвался неизвестный злоумышленник и, угрожая женщине-кассиру, потребовал денежные средства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, грабитель был вооружен, однако это не испугало сотрудницу банка и нападавшему пришлось ретироваться ни с чем.

Сейчас приметы мужчины переданы всем наружным патрулям, в отделении банка работают оперативные бригады.

Напомним, что в июле в Петербурге уже грабили банк. Тогда добычей нападавшего стали 3,5 миллиона рублей. Позднее он рассказал оперативникам, что пошел на преступления из-за больной дочери, на лечение которой ушли все деньги и осталось много долгов.