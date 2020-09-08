Смольный усилит меры безопасности по коронавирусу на Евро-2020 в Санкт-Петербурге

В Смольном обсудили вопросы, на которых стоит заострить внимание при подготовке к Евро-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном прошло заседание по подготовке и проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге 2021-м году. Напомним, турнир перенесли из-за пандемии коронавируса. Поэтому одним из главных требований того, чтобы чемпионат Европы состоялся, является усиление мер безопасности по COVID-19 практически везде: на «Газпром Арене», тренировочных базах, в зонах для болельщиков.

- На объектах Евро-2020 необходимо провести профилактические мероприятия и организовать там медобслуживание. Будут учитываться различные сценарии развития пандемии. Порядок мер безопасности позже согласуют с УЕФА, - передает пресс-служба вице-губернатора Владимира Кириллова.

Также стало известно, что тренировочными площадками российской сборной и гостей станут стадион «Петровский» и спортбаза в Зеленогорске. В городе организуют две зоны для болельщиков – на Конюшенной и Дворцовой площадях. Напомним, Северная столица примет четыре матча, один из которых – четвертьфинал.