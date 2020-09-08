Заминированные земельные участки достались многодетным семьям в Ленобласти

Многодетным семьям достались заминированные участки в поселке Молодцово. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ленобласти подтвердили, что многодетным семьям достались заминированные участки в поселке Молодцово, что в Кировском районе. Сейчас там ищут боеприпасы времен Великой Отечественной войны для дальнейшей утилизации. В правительстве 47-го региона подчеркивают, что данные территории никто не вводил в эксплуатацию. Сначала земли очистят от старых мин усилиями специализированных подразделений МЧС.

- Как известно, на территории Кировского района шли активные боевые действия во время ВОВ. Поэтому сейчас землю обследуют на предмет наличия военных снарядов. На данный момент спасатели проводят разведку местности и обезвреживают взрывоопасные предметы, которые удалось обнаружить, - пояснили в комитете по безопасности и правопорядку Ленобласти.

Добавим, что бои на территории всего региона велись с июня 1941 года по август 44-го. Поэтому неудивительно, что в Молодцово находят боеприпасы времен ВОВ.