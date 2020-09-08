Роспотребнадзор закрыл завод, портящий воздух жителям Мурино

В Мурино нашли источник зловонного запаха и прикрыли его. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор по Ленинградской области на время приостановил работу предприятия «Мед-экология» в Мурино из-за выбросов в окружающую среду. Ранее горожане массово жаловались в надзорные органы и социальные сети на едкий запах и дым. Инспекторы Госэконадзора проверили Мурино вдоль и поперек и выяснили, что источников зловония является местный завод.

- Также специалисты зафиксировали факт сжигания отходов на территории предприятия в ночное время. Итогом стало временное приостановление работы организации с 9 сентября. В ближайшее время на предприятии установят видеокамеру круглосуточного наблюдения с онлайн-трансляцией, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Добавим, что если завод не исправит ошибки под присмотром надзорного органа, то дальнейшие санкции могут быть куда жестче.