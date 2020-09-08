Жуткое ДТП на Загребском бульваре унесло жизнь пенсионерки

На Загребском бульваре столкнулись "Мерседес" и "Рено". Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло на Загребском бульваре в Санкт-Петербурге. «Мерседес» на полном ходу влетел в бок автомобиля «Рено Дастер», который поворачивал на перекрестке. Авария случилась около 17:05 у дома №26. В результате ДТП скончалась одна из пассажирок «Рено», 69-летняя женщина.

Водитель "Мерседеса" не пострадал, чего не скажешь о пенсионерах из "Рено". Фото: vk.com/spb_today

- Пенсионерка умерла от полученных травм в карете скорой помощи. Другая пассажирка, 67-летняя женщина, получила травмы средней степени тяжести, как и 69-летний водитель «Рено». Что касается 20-летнего молодого человека, управлявшего «Мерседесом», то он не пострадал. По факту аварии продолжается проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Мерседес"влетел в бок "Рено". Фото: vk.com/spb_today

Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по ним, после жесткого столкновения у «Рено» открылась дверь, откуда на ходу выпала одна из пассажирок.