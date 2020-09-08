Запрет на дарение цветов артистам ввели в БДТ имени Товстоногова из-за коронавируса

Зрителям БДТ имени Товстоногова запретили лично дарить цветы артистам. Фото: Олег ЗОЛОТО

В БДТ имени Товстоногова рассказали, пожалуй, о самом любопытном ограничении, введенном в театре на время пандемии коронавируса. Оказывается, зрители пока что не могут напрямую передать любимым артистам цветы после окончания того или иного спектакля. Все из-за требования Роспотребнадзора про социальную дистанцию.

- Основная задача этого запрета — максимально обезопасить артистов, что позволит сохранить спектакли в репертуаре театра, - объясняют в пресс-службе БДТ имени Товстоногова.

Однако цветы все-таки можно передать через посредников в лице администратора или капельдинера. Требуется лишь уточнить, кому из артистов адресован букет. Цветы обещают передать всем адресатам без исключения. Другой вопрос, как избежать путаницы, кому предназначен букет, если их на руках у администратора их будет с десяток.