Молодого велогонщика Павла Свешникова, умершего на Гран-при Москвы, похоронят в Выборге 9 сентября

Трагически умершего велогонщика Павла Свешникова похоронят в среду 9 сентября в Выборге. Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, что велогонщика Павла Свешникова похоронят 9 сентября в Выборге. Напомним, 22-летний спортсмен умер прямо во время Гран-при Москвы, упав на трек посреди соревнования. Павел внезапно потерял сознание на гонке. У него остановилось сердце. Медики скорой помощи не смогли реанимировать спортсмена.

Мать Павла заверяет, что у сына не было никаких проблем со здоровьем. В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться медэкспертам. На Троекуровском кладбище в Москве коллеги и тренеры уже простились с велогонщиком. Теперь его тело доставят на родину.

- Павел Свешников будет похоронен в Выборге 9 сентября. Отпевание пройдет в 12:30 в Спасо-Преображенском соборе города. В помощь семье Павла Свешникова можно сделать перевод на номер карты его тренера: 2202200264908557 (Юрий Петрович Р.). Все средства будут переданы родителям Павла, - сообщает Федерация велосипедного спорта России.