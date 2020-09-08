Память жертв блокады Ленинграда почтили на Пискаревском кладбище

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память жертв блокады Ленинграда. Фото: Смольный

На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады. Напомним, 8 сентября 1941 года Ленинград осадили немецкие войска. До долгожданного прорыва блокадного кольца город жил 872 дня.

Первые лица Санкт-Петербурга возложили цветы к монументу Мать-Родина, а затем открыли памятные плиты защитникам блокадного Ленинграда – воинам из Сталинградской и Ростовской областей.

- Венки и цветы к монументу Мать-Родина возложили полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства Северной столицы, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и депутаты парламента, - сообщает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в деревне Кобона в Ленобласти открыли памятник блокадным водителям, которые по Дороге жизни эвакуировали жителей Ленинграда.