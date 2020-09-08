Два экзотических кота-рыболова впервые прилетели в Санкт-Петербург

Двух вивверовых котов встретили в аэропорту Пулково. Фото: Россельхознадзор

Два виверровых кота, посаженных в коробки, прибыли на самолете в Санкт-Петербург. Экзотических животных встречали ветеринары в Пулково. Эти кошки – рыболовы. Они обитают на Юге и Юго-Востоке Азии. Эти животные весят обычно до 15 килограммов и отличаются тем, что умеют прекрасно плавать и ловить рыбку. Прилет пушистых гостей стал уникальным. За последние годы это первый случай прохождения виверровыми котами контроля в аэропорту Пулково.

- Инспекторы Россельхознадзора встретили животных в грузовом терминале Пулково. В ходе ветеринарного контроля никаких нарушений выявлено не было, поэтому котов допустили к дальнейшему следованию, - передает пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Оказалось, что рыболовы прилетели в Северную столицу из Новосибирского зоопарка имени Шило. Дальше они поехали на адрес предпринимателя из Ленобласти. Для каких целей – неизвестно.