Студентов «Академии транспортных технологий» не пускают в общежитие без медсправки

Студенты АТТ Санкт-Петербурга пожаловались на то, что их перестали пускать общежитие и требуют медсправку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Студенты «Академии транспортных технологий» из Санкт-Петербурга пожаловались на то, что их перестали пускать в общежитие №2 без медицинской справки, если они отсутствовали в корпусе больше суток. Вероятно, это подстраховка в условиях распространения коронавируса, чтобы убедиться в здоровье каждого. Однако учащиеся были уверены, что такой запрет незаконный и пошли в прокуратуру. В надзорном ведомстве встали на сторону студентов.

- Проверка подтвердила слова учащихся, проживающих в общежитии №2. Жилищное законодательство не предусматривает требование документов о состоянии здоровья при возвращении в общежитие. Кроме того, образовательная организация не вправе отказать студентам в проживании в общежитии в случае его возвращения до возобновления очного учебного процесса, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга.

В итоге надзорное ведомство опротестовало ноу-хау общежития и внесла представление в адрес руководства Академии.