Петербуржец с топором разгромил гипермаркет у «Академической»

Мужчина с топором разгромил гипермаркет в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Буйный петербуржец наведался в гипермаркет, расположенный на проспекте Науки возле станции метро «Академическая» и устроил там полный разнос. Для устрашающего вида он взял с собой топор и принялся швырять разнообразные товары с полок: туалетную бумагу, метла, ведра, продукты и многое другое. В какой-то момент всем стало не до смеха, и напуганные посетители стали вопрошать, где же охрана. К счастью, мужчина не кидался на людей.

Видеозапись с его похождением появилась в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Комментаторы тут же стали гадать, что именно заставило хулигана вести себя таким образом.

- Кажется, гипермаркеты со своими баснословными наценками на еду начали уже бесить людей.

- Ну вот мы и живем в постапокалипсисе!

- Когда попросили надеть маску при входе!

В конце концов, трое бравых охранников накинулись на злоумышленника, отняли топор и повалили на землю. Добавим, что мужчина изредка выкрикивал невнятные фразы и призывал остальных запомнить этот день.