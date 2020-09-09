Власти Санкт-Петербурга выделили 18 млн рублей на покупку новогодних елей

Смольный начинает готовиться к оформлению города к Новому 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный выделит 18,3 млн рублей на закупку искусственных новогодних елей для празднования начала 2021 года. Соответствующая информация от «Городского центра рекламы и праздничного оформления» появилась на сайте государственных закупок. Прием заявок от подрядчиков завершится уже 15 сентября.

- Объект закупки – оказание услуг по централизованному оформлению Санкт-Петербурга новогодними искусственными елями высотой 14 и 8 метров к праздникам «Новый 2021 год» и «Рождество Христово». Начальная (максимальная) цена контракта – 18 315 891 рублей, - указано на сайте госзакупок.

Помимо этого Смольный объявил конкурс на поиск подрядчика, который оформит город световыми гирляндами на деревьях, тросах и зданиях. На эти цели из бюджета потратят 14,4 млн рублей. Победителя уже определили, заявку подал только один участник – компания «Омега».