Пенсионерка заплатила больше 1 млн рублей за снятие смертельной порчи в Ленобласти

Снятие порчи обошлось пенсионерке из Ленобласти 1 миллионом рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пенсионерка осталось без всех сбережений, отдав почти 1,2 млн рублей за снятие смертельной порчи в Ленобласти. 77-летняя женщина просто прогуливалась по Гатчине, как вдруг ее окликнула «колдунья». Она заверила пенсионерку, что все ее беды идут от денег и от них нужно срочно избавиться, затем походить вокруг своего дома, а после поставить свечку в храме.

Женщина, недолго думая, поверила горе-экстрасенсу и взяла 1 млн и 60 тысяч рублей вместе 7 тысячами долларов из дома. Затем она пошла с мошенницей в квартиру сына и взяла оттуда еще 60 тысяч рублей. К ним присоединилась напарница «колдуньи». Все деньги пенсионерка сложила в мешок и пошла со злоумышленницами совершать «обряд». Все богатство она оставила в указанном мошенницами месте. А затем женщины вмиг пропали с мешком.

- Под предлогом снятия порчи женщины похитили у пенсионерки 1 196 207 рублей, после чего скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, - пишет Gazeta.SPb.