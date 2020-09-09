Лишенный прав водитель устроил лобовое ДТП под Киришами

Два человека пострадали в ДТП с бесправником. Фото: vk.com/dorinspb

Два старых «Фольксвагена» столкнулись вечером 8 сентября в Киришском районе Ленобласти. Водитель одного из них, ранее уже лишенный прав за пьянку, выехал на встречную полосу, где и устроил лобовое ДТП. Проходить освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.

- Около 19:30, на 22 км. автодороги «Кириши-Будогощь-Смолино» водитель - мужчина, 1984 года рождения, управляя «Фольксваген Пассат» (1), по неустановленной причине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Фольксваген Пассат» (2) под управлением мужчины 1972 года рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения обе машины превратились в груды металла. Несмотря на это, водитель «Пассатов» серьезно не пострадали. А вот двое пассажиров первого «Фольксвагена» получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Учитывая, что водитель уже был лишен прав за пьянку, ему грозит уголовная статья с наказанием от штрафа в 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.