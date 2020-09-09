«Ауди» насмерть сбила пешехода по дороге к поселку имени Морозова

Пешеход погиб ночью во Всеволожском районе Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смертельное ДТП произошло в ночь на среду во Всеволожском районе Ленинградской области. Здесь премиальный «Ауди А7» сбил переходившего дорогу пешехода. От полученных травм молодой мужчина погиб на месте.

- 9 сентября около 01:40 на 8-м километре автодороги «Станция Магнитная - поселок имени Морозова» автомобиль «Ауди А7» совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что за рулем машины находился 29-летний водитель. А погибшим оказался почти его сверстник, мужчина 1990 года рождения.

Сейчас выяснением всех обстоятельств трагического происшествия занимаются дознаватели Госавтоинспекции.

Напомним, что чуть ранее, вечером 8 сентября, в другом ДТП, произошедшем в Санкт-Петербурге, смертельные травмы получила 69-летняя пенсионерка.