Сильные ветра придут в Санкт-Петербург с 10 сентября

Дожди и сильные ветра придут в Петербург с 10 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последним более-менее погожим день на рабочей неделе станет наступившая среда. Сегодня в Петербурге будет еще относительно тепло и без сильных осадков, а уже завтра к постоянным дождям добавится сильный ветер.

- 10 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, с порывами до сильного. Температура ночью +10…+12, днем +14…+16 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вместе с дождями синоптики прогнозируют в четверг и грозы, а максимальная скорость ветра будет достигать 23 метров в секунду.

В пятницу, 11 сентября, в городе также будет дождливо и ветрено, а дневная температура упадет еще на один градус – не выше +15.

Выходные будут похожими. С дождями, но без особого ветра. А в воскресенье опять возможны грозы.