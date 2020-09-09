Люди пострадали в ДТП с трамваем ДТП на улице Маршала Казакова

ДТП остановило движение трамваев. Фото: vk.com/spb_today

Движение трамваев по улице Маршала Казакова встало из-за утреннего ДТП. Водитель красного «Опеля» не пропусти общественный транспорт и подставил бок своей машины под удар. Свидетели происшествия рассказывают, что за рулем машины находилась девушка.

- Трамваи по Маршала Казакова больше не идут. Девушка на красном Опеле не уступила красному трамваю, в трамвае все люди аж упали, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кроме пассажиров трамвая, получивших ссадины и ушибы, в аварии пострадала и сама водитель «Опеля». Удар пришелся как раз на ее сторону.

- У девушки в машине боковая подушка стрельнула, травмировала плечо. Сидит за рулем. Только что реанимация к ней по путям промчала, - сообщают свидетели ДТП.

Из-за аварии на дороге скопилась пробка, а пассажирам вставших трамваев пришлось идти пешком или пересаживаться на другой транспорт. Некоторые уже заявили, что без опозданий на работу не обойдется.

Официальных данных от ГИБДД пока не поступало.