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Коронавирус Covid-19

Более 18,7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

По данным на 9 сентября 2020 года более 300 человек находятся под медицинским наблюдением
Лилия КОЗЛОВА
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Более 18 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за последние сутки

Более 18 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за последние сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Комсомолка" продолжает освещать пандемию и методы борьбы с ней в Санкт-Петербурге. Утром в среду, 9 сентября 2020 года, Смольный сообщил, что за последние сутки более 18,7 тысяч человек были обследованы на коронавирус. За все время пандемии наличие инфекции подтвердилось у более 38,2 тысяч жителей.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18785 человек. Под медицинским наблюдением находится 317 человек. Из них 4 - в обсерваторе, 313 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Отметим, что с начала осени число новых зараженных ежедневно увеличивается. Так, накануне во вторник, было выявлено больше 200 заболевших.

На сегодня число выздоровевших от COVID-19 больше 26,5 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 2552 человека.

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