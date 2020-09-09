Младенец чудом выжил, упав с 12-го этажа в Невском районе Санкт-Петербурга

Полугодовалый малыш выпал из окна 12-го этажа в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге малыш выпал из окна 12-го этажа высотного дома. Днем во вторник, 8 сентября 2020 года, из городской детской больницы №5 поступило сообщение в отдел полиции по Невскому району о травмировании шестимесячного ребенка. Врачи госпитализировали младенца от дома на улице Дыбенко в тяжелом состоянии.

- Инцидент произошел в 13:55 часов во вторник. Ребенок находился дома вместе с 54-летней бабушкой по адресу улица Дыбенко, 42. Женщина отвлеклась на свои дела и не заметила, как внук оказался на подоконнике, облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна 12-го этажа, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Удивительным образом малыш выжил после падения с такой высоты. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повреждение внутренних органов, ушибом грудной клетки. Состояние его оценивается как тяжелое.

Семья у мальчика полная, благополучная, на учете не состоит. Проводится проверка.