Двое петербуржцев украли аппаратуру из машины скорой помощи

Двое петербуржцев обокрали машину скорой помощи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские раскрыли дерзкую, но глупую кражу медицинского оборудования из машины скорой помощи, которая произошла нынешним летом. В ночь на 15 июня неизвестные «обнесли» микроавтобус, припаркованный у станции на Рижском проспекте. Позднее оказалось, что найти применение приборам воришкам так и не удалось.

- В перечень похищенного входил аппарат ингаляционного наркоза, аппарат проверки искусственной вентиляции легких, кислородный редуктор ингалятор и электрокардиограф. Общий ущерб составил около 240 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, кражу совершили двое 32-летний приятелей. Один судимый, другой, позднее написавший явку с повинной – нет. Они воспользовались тем, что двери машины были приоткрыты, а водитель отошел.

Украденные приборы они поделили пополам и забрали каждый себе домой, где хранили, видимо не найдя им применения.

Сейчас похищенное изъято, приятелям грозит до двух лет лишения свободы.