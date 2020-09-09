Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге вновь выросла

Еще 218 человек заболели коронавирусом в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге опять выросла суточная заболеваемость коронавирусом. За минувшие 24 часа медики подтвердили еще 218 новых случаев заражения COVID-19. Это на восемь случаев больше, чем днем ранее и сразу на 20 с лишним, чем на прошлой неделе.

- Общее количество заболевших в городе с начала пандемии достигло 38 436 человек, - сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

26 664 петербуржца вылечились от опасной болезни, за сутки выписаны еще 111 пациентов. Однако увеличилось и количество смертей. Теперь их на 22 больше, а всего жертвами COVID-19 стали 2574 горожанина.

Отметим, что 8 сентября произошел второй резкий скачок заболеваемости. Первый раз прибавка в 21 зараженного случилась 21 августа (со 160 в сутки до 181).

Однако специалисты считают, что это пока не вторая волна коронавируса, а продолжение первой, на которую наложился сезонный осенний рост ОРВИ.