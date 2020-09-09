Профессор медицинского университета Санкт-Петербурга отдал мошенникам 3 миллиона рублей

Мошенники обманули профессора медуниверситета Петербурга на 3 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге жертвой мошенников стал профессор кафедры Первого медицинского университета. Около трех часов дня во вторник, 8 сентября 2020 года, в полицию обратился 74-летний мужчина, который рассказал, что он перевел обманщикам почти 3 миллиона рублей.

- Профессор рассказал, что инцидент произошел еще 25 августа. В два часа дня ему на мобильный телефон поступил звонок с официального номера банка. На другом конце провода неизвестный мужчина представился сотрудником коммерческой организации и рассказал, что некто пытается похитить деньги со счета пенсионера через банкоматы другого банка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Профессор медицины поверил "сотруднику банка", испугался и последовал инструкциям обманщика, переведя свои деньги на указанные тем счета. В общей сложности 2 миллиона 950 тысяч рублей.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.