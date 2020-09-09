Кучу документов с данными клиентов нашли выброшенными на проспекте Культуры

На проспекте Культуры нашли свалку с документами. Фото: vk.com/spb_today

Очередной случай «аккуратного «обращения» с документами произошел на Севере Петербурга. Здесь местные жители нашли кучу коробок с выброшенными на траву накладными и прочими бумагами транспортной компании, в которых были и данные клиентов.

- Вот так транспортные компании избавляются от документов, причем с данными клиента. Проспект Культуры напротив «Леруа Мерлен», дорога в ГСК Суздальский, - пишут возмущенные горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсетях фото хорошо видны коробки с надписью «накладные» за 2017-18 годы и разбросанные документы.

Неизвестно, сама компания решила таким образом избавиться от бумаг, или водитель, по своей инициативе, решил выбросить груз в укромном местечке.

Пользователи соцсетей отметили, что бумагу можно было сдать на переработку в пункт приема макулатуры и даже немного заработать на этом. А наиболее активные даже нашли страничку транспортной компании и попеняли ей за произошедшее.