Полиция задержала мужчину за серийные нападения на женщин в Санкт-Петербурге

Жителя Великого Новгорода задержали за избиение женщин в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга поймала мужчину, подозреваемого в серии нападений на женщин. Как минимум две петербурженки пострадали от рук безработного приезжего из Новгородской области. По факту их заявлений во вторник, 8 сентября 2020 года, правоохранители возбудили уголовные дела.

- 10 августа в полицию обратилась 26-летняя врач-стоматолог, которая рассказала, что накануне вечером у дома 11/6 по улице Вавиловых неизвестный мужчина ударил ее по голове и похитил телефон и кошелек с деньгами, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Той же ночью поступило еще одно сообщение об изнасиловании 29-летней женщины у дома 92/3 по Гражданскому проспекту. Позже выяснилось, что на стадионе у школы к ней подошел некий мужчина, избил ее, сорвал с шеи золотую цепочку и сбежал

20 августа петербургские полицейские задержали 33-летнего подозреваемого жителя Великого Новгорода в его родном городе. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.