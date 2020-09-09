Жесткие пробки сковали Санкт-Петербург утром 9 сентября

Обзор утренник пробок в Петербурге на 9 сентября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Снова утренние пробки сковали Санкт-Петербург в среду, 9 сентября 2020 года. Максимальная загруженность дорог в час пик составила 7 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время. Тяжелее всего автомобилистам было ехать по КАДу и магистралям, ведущим из спальных районов в центр города.

- Наиболее загруженными магистралями по направлению в центр Петербурга утром оказались: шоссе Революции и Рябовское шоссе, Гражданский проспект, Пискаревский проспект. Везде плотность движения оценивается в 8 баллов, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Самой длинной пробкой утром в среду стала по внутреннему кольцу КАД от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Машины стоят в заторе длинной 7,7 километров с 7 часов.

Автомобильная вереница длиной 5,5 километров образовалась на внешней стороне КАД от Дачного проспекта до Московского шоссе. Также пробки появились на Колтушском шоссе, Приморском проспекте, Ушаковской набережной, Российском путепроводе и Индустриальном проспекте.