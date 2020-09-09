Рекордно низкое давление зафиксировали 9 сентября в Санкт-Петербурге

В Петербурге 9 сентября зафиксировали самое низкое давление за 20 лет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 9 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге ожидается рекордно низкое давление за последние 20 лет. Согласно прогнозу синоптиков, барометр покажет 753 миллиметров ртутного столба, что является ниже нормы.

- Сегодня рекорд для 9 сентября: самое низкое давление за 20 лет. Это 3-й рекорд за неделю, на 2 миллиметров ниже, чем было вчера, - рассказали в сервисе "Яндекс".

В целом, основную роль в формировании погоды в городе продолжает играть тыловая часть циклона, кружащего над востоком Европейской России. В среду из-за него в Петербурге будет облачно с периодическими прояснениями, в некоторых районах города пройдут небольшие дожди.

Несмотря на начало осени, в Северной столице еще тепло. 9 сентября ожидается до плюс 16-18 градусов в городе и плюс 14-19 градусов в Ленинградской области. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.