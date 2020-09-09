Житель Кронштадта из ревности зарезал друга

В Кронштадте спор из-за женщины закончился убийством. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Следственного комитета завело дело в отношении 36-летнего жителя Кронштадта, который из ревности с ножом набросился на друга и свою сожительницу. Женщина осталась жива, а вот раненный умер.

- 8 сентября 2020 года в квартире одного из домов по Флотской улице, подозреваемый, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, ударил ножом в бедро своего знакомого, а также нанес удар ножом в голень своей сожительнице, - сообщает пресс-служба Следкома.

Несмотря на то, что на помощь пострадавшим приехали врачи, спасти мужчину не удалось. Он скончался от кровопотери в машине реанимации. Женщину госпитализировали, но позднее отпустили на домашнее лечение.

А вот «отелло» теперь грозит до пятнадцати лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.