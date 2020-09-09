«Зенит» оштрафовали за плохую уборку стадиона и самовольные ограждения у «Газпром Арены»

За неправильное содержание стадиона "Зенит-Арену" оштрафовали на 150 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дочерняя структура петербургского футбольного клуба «Зенит» ООО «Зенит-Арена», в ведении которого находится стадион на Крестовском острове, получило штраф за нарушения на этом самом стадионе. Причем дело касается не поведения фанатов, как бывает обычно, а бытовых проблем.

- Штраф на сумму 150 тысяч рублей назначен за самовольное размещение ограждения и нарушение требований к уборке территории, прилегающей к стадиону «Газпром Арена», - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга.

Отметим, что всего за прошлую неделю ГАТИ выписало городским предприятиям и структурам штрафов на 8 миллионов рублей. В том числе за несоблюдение требований по содержанию фасадов зданий (РЖД), разбитый асфальт на территории (Муниципальное образование Смольнинское) и даже грязь на колесах грузовиков (Водоканал).