Губернаторский кадровый резерв создадут в Ленинградской области

В Ленинградской области создадут губернаторский кадровый резерв Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области стартует большая программа под названием «Губернаторский кадровый резерв». Как пояснил во вторник, 8 сентября 2020 года, глава региона Александр Дрозденко, конкурс создан для того, чтобы в правительстве появились новые люди со свежими идеями, инициативами и «искринкой в глазах».

- Мы буквально на днях даем старт большой программы — «Губернаторский кадровый резерв». Начинаем ее первый этап — районный. Заявки до конца сентября будут отбираться на уровне районов, после этого пройдут конкурсные процедуры. Завершающий этап — областной финал, - отметил Дрозденко.

Также глава Ленобласти посетил Волховский филиал Биржи труда, открывшийся после капитального ремонта. Теперь в обновленном зале службы занятости появилась электронная система управления очередью, четыре окна для клиентов, информационные стенды и детский уголок. Для работы с посетителями предусмотрен отдельный кабинет психолога-профконсультанта и кабинет для встреч с работодателями.

- Наша задача — во всех районах сделать их удобными и современными, чтобы люди, ищущие работу, могли с комфортом получать необходимые услуги и чувствовать поддержку в непростой период, - добавил губернатор.

За последние два года в Ленобласти прошли капитальный ремонт четыре филиала службы занятости — в Выборге, Тосно, Кировске и Волхове. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета.