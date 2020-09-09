На КАД полностью перекроют движение между развязками с проспектами Энгельса и Культуры

В ночь на 10 сентября перекроют движение по внутреннему кольцу КАД. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Полное перекрытие движения по КАД ожидает петербургских автомобилистов в ночь на 10 сентября. На участке между транспортными развязками с проспектами Энгельса и Культуры дорожные рабочие будут устанавливать металлическую П-образную опору для информационного табло, на которое выводится текущая и оперативная информация. Управиться обещают за 15 минут.

- В связи с производством работ будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД с 2:00 до 2:15 10 сентября, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Как отмечают дорожники, время перекрытия выбрано не случайно. В этот момент наблюдается наименьший траффик по Кольцевой автодороге, поэтому неудобств для водителей практически не будет.

Тем не менее, автомобилистов предупреждают заранее и просят заранее выбирать маршрут поездки.