Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Трое жестоко избили мужчину ради 100 рублей и куртки в Волхове

Полиция Ленобласти оперативно задержала двоих участников разбойного нападения
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Жителя Волхова жестоко избили на улице ради 100 рублей

Жителя Волхова жестоко избили на улице ради 100 рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Волхов Ленинградкой области 44-летний мужчина стал жертвой жесткого ограбления. В ночь на понедельник, 7 сентября 2020 года, слесарь местного завода шел по улице Металлургов, когда на него напали трое неизвестных.

- Трое человек избили мужчину, после чего отобрали у него куртку, сумку, мобильный телефон и 100 рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Избитый мужчина попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Состояние его оценивается как средней тяжести.

На следующий день полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались местные жители 32 и 33 лет. Младший из них оказался судим уже шесть раз.

На данный момент в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сами они помещены в изолятор временного содержание. Расследование продолжается.

Криминал