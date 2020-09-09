Трое жестоко избили мужчину ради 100 рублей и куртки в Волхове

Жителя Волхова жестоко избили на улице ради 100 рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Волхов Ленинградкой области 44-летний мужчина стал жертвой жесткого ограбления. В ночь на понедельник, 7 сентября 2020 года, слесарь местного завода шел по улице Металлургов, когда на него напали трое неизвестных.

- Трое человек избили мужчину, после чего отобрали у него куртку, сумку, мобильный телефон и 100 рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Избитый мужчина попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Состояние его оценивается как средней тяжести.

На следующий день полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались местные жители 32 и 33 лет. Младший из них оказался судим уже шесть раз.

На данный момент в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сами они помещены в изолятор временного содержание. Расследование продолжается.