ГАТИ выписала штрафов на 8 млн рублей за грязные фасады и улицы в Санкт-Петербурге

За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 8 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего за одну неделю Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выписала штрафов на сумму более 8 миллионов рублей. В среду, 9 сентября 2020 года, в ведомстве рассказали, что крупные штраф назначены организациям за плохое содержание фасадов нежилых зданий и зон производства работ в надлежащем состоянии, а также загрязнение территорий города.

- "Жилкомсервис №1 Невского района" и ООО "Эверест" оштрафованы на 580 тысяч рублей за самовольное изменение фасадов здания, а также за то, что не провели ремонт и очистку стен дом 11/1 на проспекте Солидарности. За подобный проступок на 300 тысяч рублей оштрафовали АО «Железнодорожная торговая компания», которая ответственна за дом 2, литера Б, по Днепропетровской улице, - рассказали в ГАТИ.

Также штрафы получили "РЖД", "Зенит-Арена" за плохую уборку территории у стадиона, "Водоканал" и многие другие.

Всего в текущем году за нарушение Правил благоустройства было начислено штрафов на сумму 191 миллион 800 тысяч рублей, что на 25 % меньше показателя 2019 года.