Пассажирский автобус застрял на подъемном барьере ж/д переезда у «Старой Деревни»

До выезда на пути автобусу не хватило всего несколько сантиметров. Фото: vk.com/spb_today

Рейсовый пассажирский автобус 93-го маршрута застрял на железнодорожном переезде у станции «Старая деревня». Перед самыми путями по непонятной причине поднялся встроенный в асфальт барьер, на который и напоролся автобус.

- Регулировщица показывала проезжать. А потом говорит, что я тут не причем они сами автоматически поднялись. Автобус подкинуло на полметра, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

По словам людей, пассажиры в салоне попадали со своих мест. На место аварии примчались три машины скорой помощи и реанимобили. Также прибыли наряды ГИБДД и спасатели.

Из-за застрявшего перед путями автобуса движение электричек замедлилось. Поезда протискивались с минимальным зазором сантиметров в 20.

Движение автомобилей в сторону переезда с обеих сторон встало практически намертво. По состоянию на 14:20 работы на месте ЧП продолжаются.

ОБНОВЛЕНО: По данным ГИБДД пострадали четыре пассажирки автобуса. Три - средней тяжести, одна от госпитализации отказалась.