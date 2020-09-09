С 18 сентября пригородных электричек станет меньше

С 18 сентября меняется график движения электричек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 18 сентября в меньшую сторону изменится количество пригородных электричек, курсирующих из Санкт-Петербурга. Причиной стало упавшее число пассажиров, которое произошло по окончании лета. На дачи стали ездить меньше.

- В связи с сезонным уменьшением пассажиропотока с 18 сентября 2020 года частично изменится расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пассажирской пригородной компании.

Кроме этого, с 7 сентября по 13 октября 2020 года, меняется расписание на перегоне Любань – Торфяное. Причиной станут ремонтные работы.

Петербуржцам и жителям Ленинградской области, которые пользуются электричками, чтобы добраться домой, на работу, дачу и т.д., советуют заранее уточнять расписание на железнодорожных станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК.