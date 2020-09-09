Движение по трассе "Кола" перекроют 10 сентября в Ленинградской области

Из-за разводки Ладожского моста 10 сентября перекроют трассу "Кола" Фото: Олег ЗОЛОТО

Внимание, автомобилисты. В четверг, 10 сентября 2020 года, на трассе "Кола", которая идет от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией, будет перекрыто движение. Ограничение будет действовать утром с 10 часов в течение 45 минут. Причиной станет разводка моста через Неву.

- В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке баржебуксирного состава будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Однако отметим, что перекрытие дороги может быть отменено. Разводка Ладожского моста производится при температуре воздуха не более плюс 25 градусов и скорости ветра не более 15 метров в секунду. А по прогнозу синоптиков 10 сентября Ленинградскую область ожидает ураганный ветер.