109 станций очистки воды появятся в поселениях Ленобласти в течение двух лет

Вода в поселениях Ленобласти станет чище! Фото: Артем КИЛЬКИН

За два года в поселениях Ленобласти построят 109 станций по очистке воды. Особенно этот вопрос актуален для деревень с небольшим количеством жителей. 8 сентября модульная станция появилась в Иссаде Волховского района с населением чуть больше тысячи человек. Производительность сооружения составит около 500 кубометров в сутки. Вода из реки Златынки теперь обрабатывается реагентами, поступает в фильтры и обеззараживается ультрафиолетом.

- Такие станции устанавливаются в разы быстрее стационарных очистных сооружений и служат от 30 лет. Они оптимальны для населенных пунктов, где живет не больше 5 тысяч человек. Здесь хорошая многоступенчатая система очистки, - объяснил жителям деревни губернатор Александр Дрозденко.

Станции по очистке воды уже появились Луге-3, Выскатке, Тесово, Почапе. Далее они заработают в Луше и Выборгском районе. Но и это не все. Благодаря реализации нацпроекта в Выборге, Волхове, Кингисеппе, Лодейном поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района установят крупные водоочистные сооружения.