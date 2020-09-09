Масштабные спорткомплексы построят в Мурино и Тосно

В спорткомплексе в Мурино будет даже ледовая арена! Фото: Олег ЗОЛОТО

У жителей Мурино и Тосно вскоре не будет вопросов, где можно позаниматься спортом – в городах построят многофункциональные комплексы. Проекты сооружений уже согласовали. Строить их будут в рамках государственно-частного партнерства.

- Мы со своей стороны выделим земельные участки, а инвестор создает проект, строит и вводит объект в эксплуатацию, - подчеркнул губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Обо всем по порядку. Спорткомплекс в Тосно разместится на площади в 7,5 тысяч «квадратов». Там появятся площадки для хоккея и дзюдо с борьбой, два зала для физкультуры, медкабинет. Будет чем заняться и снаружи – на футбольном поле, лыже-роллерной и велосипедной трассе.

А будущий спорткомплекс в Мурино впечатляет еще сильнее. Он будет ровно в 2 раза больше «коллеги» из Тосно. Внутри разместятся две ледовые арены для хоккея и фигурного катания, 25-метровый бассейн для взрослых, универсальный спортзал для дзюдо и борьбы, четыре зала для физкультуры и один для занятий на велотренажерах, медкабинет, а также конференц-зал. На комплекс в Тосно потратят почти 750 млн рублей, а в Мурино – 1,6 млрд. Их обещают построить в 2023 году.