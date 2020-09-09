ТРК «Атлантик Сити» заменит элитные магазины площадкой для волейбола и офисами

В "Атлантик Сити" начали масштабную реконструкцию. Фото: "Мойка 78".

Торгово-развлекательный комплекс «Атлантик Сити», расположенный в Приморском районе неподалеку от башни «Лахта Центра», решил немного изменить свою элитную направленность. Магазины с товарами класса «люкс», которые закрывались из-за отсутствия покупателей, заменят более простонародными арендаторами.

- Часть второго этажа будет переоборудована под офисы. На третьем этаже идет строительство спортплощадки для волейбола и сквоша, - рассказали «Мойке 78» представители ТРК.

Теперь сюда смогут заходить и простые петербуржцы, преимущественно живущие в спальном районе, которых раньше пугали ценники с многими нулями в витринах. Впрочем, совсем отказываться от торговой галереи в «Атлантик Сити» не планируют.

Вместе с магазинами и спортплощадками для посетителей откроются зоны отдыха и деловых переговоров, а также фуд-корт с модным ныне гастрономическим пространством.