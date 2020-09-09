Водитель задавил полицейского в Ленинградской области и скрылся с места ДТП

В Ленинградской области мужчине, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника полиции, избрана мера пресечения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 9 сентября 2020 года, в Ленинградской области в СИЗО отправили мужчину, который намеренно сбил сотрудника полиции на своем автомобиле. Инцидент произошел 6 сентября, когда водителя остановил сотрудник ДПС в Лужском районе для проверки документов.

- Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников ДПС, умышленно нажал на педаль газа и, начав движение на автомобиле, ударил кузовом инспектора, от чего тот упал на землю. После этого водитель скрылся, - рассказали в следственном комитете.

Агрессивного водителя задержали в тот же день и возбудили уголовное дело по статье - применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья.

Известно, что обвиняемый ранее был судим за аналогичное преступление. А в настоящий момент он является подсудимым по делу об угоне машин.

Сейчас продолжается следствие. Приговор будет вынесен позже.