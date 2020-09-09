Пункт назначения: колеса от вагонов слетели с грузовика у Володарского моста

Шаланда растеряла колеса от вагонов у Володарского моста. Фото: vk.com/spb_today

Кадры, почти как из знаменитого голливудского триллера «Пункт назначения» сняли водители, проезжавшие днем по Октябрьской набережной в Петербурге. При подъезде к Володарскому мосту с шаланды (грузовик с полуприцепом) скатились колесные пары от вагонов.

- Пункт назначения russian edition. На Октябрьской набережной, около Володарского моста шаланда потеряла пары колес от ж/д вагонов, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что с шаланды скатилось около десятка колесных пар, чудом обошлось без пострадавших. По словам свидетелей ЧП, водитель кроссовера, ехавшего за грузовиком, получил незабываемые впечатления.

- У меня появилась еще одна фобия, - пишут удивленные пользователи соцсетей.

К слову, одна такая пара весит около полутора тонн, поэтому все могло закончиться очень плохо. А вот шоферу грузовика пришлось не только срочно крепить оставшиеся в кузове колеса, но и вызывать кран, ведь вручную поднять такие «гантельки» никому не под силу.