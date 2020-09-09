Уличный музыкант устроил необычный концерт в Санкт-Петербурге

В Петербурге заметили необычного уличного музыканта Фото: принтскрин видео.

Жители Санкт-Петербург снова заметили необычного музыканта. Во вторник, 8 сентября 2020 года, у станции метро "Проспект Просвещения" появился мужчина с самодельным музыкальным инструментом - деревянным каркасом, на котором подвешены разные бутылки. Очевидцы сняли на видео выступление и опубликовали его в социальной сети.

- Это когда есть музыкальный слух и нет инструмента? Сидел, бухал, дай, думаю сыграю? В музыкальных школах этому же не учат. А играет не плохо, кстати, - отметил один из комментаторов.

Многие прохожие останавливались на несколько минут, чтобы послушать композицию. Некоторые благодарили музыканта деньгами.

Стоит отметить, что этого уличного музыканта уже много раз видели в Петербурге. Во время режима самоизоляции мужчина появлялся в разных районах города и играл для жителей, сидящих по домам.