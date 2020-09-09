Смольный рассмотрит случаи отказов медикам в выплатах

Пострадавшим от коронавируса медикам выплатили почти 2 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медики Санкт-Петербурга, пострадавшие при работе с коронавирусными больными, но получившими отказ в единовременных выплатах, возможно, все же получат денежные компенсации. В среду, 9 сентября 2020 года, в Комитете по социальной политике прошло совещание, на котором было решено пересмотреть подобные дела.

- Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении денежной выплаты базируется на сведениях, указанных в акте о признании или непризнании медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, - пояснили в Смольном.

Для решения данных вопросов планируется собрать специальную комиссию. Когда она приступит к работе, пока не известно.

Отметим, что на данный момент пострадавшими признаны 6835 медработников, среди них 35 умерших. Общая сумма выплат на данный момент уже составила более 1,7 миллиардов рублей. При этом отказ получили 55 человек.