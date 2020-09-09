Стычка рабочих и местных жителей произошла у ЖК "Триумф Парк". Фото: vk.com/srednerogatka

Жители ЖК «Триумф Парк» жалуются в соцсетях на силовой захват парковки. В итоге между ними и рабочими произошла стычка. Потребовалось вмешательство полиции. По словам местных жителей, застройщик незаконно забирает у них места для автомобилей, чтобы возвести там еще одну многоэтажку.

Владельцы квартир в ЖК утверждают, что по всем документам и даже рекламным буклетам им полагалась парковка на 500 машин.

На месте уже появился забор. Фото: vk.com/srednerogatka

- Жильцы дома подали в суд на застройщика. Сейчас все работы на участке запретили до решения суда. Заседание назначено на 15 сентября. Не раз застройщик пытался силой захватить территорию, жителям удавалось ее отстоять, но сегодня, 9 сентября, не справляется даже полиция. Застройщик пригнал технику и десятки рабочих, хотя ранее утверждал, что действует сугубо в правовом поле, - сообщают петербуржцы в группе «Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее» во «Вконтакте».

Однако другие горожане рассказывают, что суд запретил лишь продавать или дарить участок, а не застраивать его. Сейчас доступ местных жителей к парковке ограничен. На месте появляются бетонные стены.