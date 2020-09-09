Появились подробности ДТП с автобусом, застрявшем на подъемном барьере ж/д переезда у «Старой Деревни»

Прокуратура проведет проверку ДТП с автобусом, застрявшем на переезде в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Транспортная прокуратура разберется в обстоятельствах ДТП, произошедшем на подъемном барьере ж/д переезда у станции метро «Старая Деревня» в Санкт-Петербурге. Напомним, автобус-«гармошка» застрял на конструкции, из-за чего в больницу угодили три человека, поскольку транспорту резко подкинуло ввысь. Движение на участке тут же намертво встало.

Оказалось, что водитель автобуса остановился перед переездом на красный сигнал светофора, однако дежурный по станции предложил ему проехать.

- Далее произошло несанкционированное поднятие плит заграждения. Пострадали три пассажира и сам автобус. В ходе проверки специалисты прокуратуры дадут оценку действиям работников, отвечающих за меры безопасности на ж/д транспорте. По ее результатам можно будет говорить о мерах реагирования, - сообщает пресс-служба СЗТП.