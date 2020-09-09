Пассажирский автобус сбил мужчину на «зебре» на площади Победы

Мужчина попал под колеса автобуса на "зебре" в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец попал под колеса пассажирского автобуса на площади Победы в Московском районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, жесткое ДТП произошло около 20:03 у дома №1 прямо на «зебре». За рулем общественного транспорта находилась 40-летняя женщина, которая не смогла вовремя среагировать на пешехода.

- Автобус ЛиАЗ маршрута №431 сообщения «Гатчина – улица Костюшко» совершил наезд на 45-летнего мужчину в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате аварии пострадавший получил тяжелые травмы, Медики скорой помощи срочно госпитализировали его в больницу. По факту происшествия проводится проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее в среду 9 сентября другой автобус попал в жесткое ДТП на подъемном барьере ж/д переезда у «Старой Деревни».