Аварийные службы перешли на особый режим работы из-за ливней и штормового ветра в Санкт-Петербурге

Аварийные службы готовятся к ливням и штормовому ветру в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по благоустройству, «Водоканал», а также дорожные предприятия перешли на особый режим работы из-за ливней и штормовых порывов ветра, которых ждут 10 и 11 сентября в Санкт-Петербурге. Напомним, ранее спасатели МЧС поспешили предупредить горожан о непогоде.

- 10 сентября порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а в ночь на 11 сентября 23 метра в секунду. Сотрудники «Водоканала» проверяют исправность канализации, готовясь к выпадению большого количества осадков. Садово-парковое хозяйство не исключает возможные падения деревьев во время урагана и сейчас формирует аварийные бригады. В целях безопасности некоторые скверы и сады в центре закроют, - передает пресс-служба Смольного.

В комитете по благоустройству напоминаю о круглосуточном телефоне дежурной службы, по которому можно сообщить об упавших деревьях и подтоплениях – 314-60-13. Петербуржцам советуют быть предельно осторожными в день разгула стихии.