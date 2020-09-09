Суд отправил в СИЗО сотрудника УФСИН за взятку от заключенного в Санкт-Петербурге

Сотрудника УФСИН заключили под стражу по делу о получении крупной взятки от осужденного в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудника УФСИН арестовали по делу о получении взятки от заключенного в Санкт-Петербурге. Напомним, начальник исправительного центра при колонии потребовал от осужденного 100 тысяч рублей, чтобы позволить ему проживать за пределами «клетки». При этом он угрожал ухудшить условия отбывания наказания заключенному.

- На парковке гипермаркета «Лента» обвиняемый получил от посредника 30 тысяч рублей и муляж 70 тысяч, после чего его задержали. Мужчина просил избрать ему любую меру пресечения кроме заключения в следственный изолятор. Он ссылался на то, что между ним и руководством ФСИН присутствует конфликт интересов, что делает невозможным его нахождение в СИЗО, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также следователи проверяют сотрудника УФСИН на совершение иных преступлений. В СИЗО он просидит минимум по 6 ноября 2020 года. В худшем случае ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.